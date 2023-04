Scuole Roma, l’Assessora Pratelli: “Non c’è nessuna incertezza, tutte le sostituzioni sono garantite” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Le sostituzioni delle educatrici e degli insegnanti dei nostri nidi e delle nostre Scuole dell’infanzia sono e saranno garantite. Fin dal suo insediamento quest’Amministrazione è finalmente tornata ad investire sull’intero comparto 0-6, abbattendo le rette dei nidi, prolungando l’orario di apertura di 59 strutture, programmando 600 assunzioni, investendo nella formazione di educatrici e insegnanti e aumentando strutturalmente la pianta organica di nidi e Scuole, garantendo cioè un numero maggiore di personale in servizio con i bimbi e le bimbe della nostra città. Nessun trionfalismo dunque, solo fatti concreti”. A dichiararlo in una nota è Claudia Pratelli Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) “Ledelle educatrici e degli insegnanti dei nostri nidi e delle nostredell’infanziae saranno. Fin dal suo insediamento quest’Amministrazione è finalmente tornata ad investire sull’intero comparto 0-6, abbattendo le rette dei nidi, prolungando l’orario di apertura di 59 strutture, programmando 600 assunzioni, investendo nella formazione di educatrici e insegnanti e aumentando strutturalmente la pianta organica di nidi e, garantendo cioè un numero maggiore di personale in servizio con i bimbi e le bimbe della nostra città. Nessun trionfalismo dunque, solo fatti concreti”. A dichiararlo in una nota è ClaudiaAssessora alla Scuola, Formazione e Lavoro diCapitale. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

