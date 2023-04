Scuole aperte tutto l’anno? Parte la sperimentazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Scuole aperte al pomeriggio non solo per studiare, ma anche fare sport, musica, imparare a disegnare fumetti, usare la stampante 3D. Oppure realizzare un podcast o un video. Il progetto 'Scuole aperte tutto l'anno' è stato lanciato in due istituti di Bologna, l'Ic 12 Farini nel quartiere Savena e l'Iss Belluzzi-Fioravanti nel quartiere Borgo Panigale-Reno, grazie all'impegno del Comune di Bologna e a fondi europei pari a circa 100 mila euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 aprile 2023)al pomeriggio non solo per studiare, ma anche fare sport, musica, imparare a disegnare fumetti, usare la stampante 3D. Oppure realizzare un podcast o un video. Il progetto 'l'anno' è stato lanciato in due istituti di Bologna, l'Ic 12 Farini nel quartiere Savena e l'Iss Belluzzi-Fioravanti nel quartiere Borgo Panigale-Reno, grazie all'impegno del Comune di Bologna e a fondi europei pari a circa 100 mila euro. L'articolo .

