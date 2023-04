Scuola, ottima notizia per migliaia di docenti: c’è la proroga tanto attesa (Di giovedì 13 aprile 2023) Buone notizie dal mondo della Scuola per tutti i docenti, finalmente infatti è stata annunciata la proroga che da tempo era nell’aria. L’assunzione per i docenti di sostegno è stata prorogata per l’anno 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’ufficialità dell’immissione al ruolo anche per il prossimo anno. Assunzioni Scuola (Ilovetrading)Questo si traduce in una grande notizia per tutti gli insegnanti che sono in prima fascia nelle graduatorie di tipo provinciale per le supplenze, quindi GPS. Il decreto assunzioni PA è stato approvato e tra tutte le riforme trova spazio anche la Scuola. Una grande novità che porta buone nuove per coloro che nel tempo si sono impegnati per un lavoro come professioni nel mondo scolastico. La procedura ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 13 aprile 2023) Buone notizie dal mondo dellaper tutti i, finalmente infatti è stata annunciata lache da tempo era nell’aria. L’assunzione per idi sostegno è statata per l’anno 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’ufficialità dell’immissione al ruolo anche per il prossimo anno. Assunzioni(Ilovetrading)Questo si traduce in una grandeper tutti gli insegnanti che sono in prima fascia nelle graduatorie di tipo provinciale per le supplenze, quindi GPS. Il decreto assunzioni PA è stato approvato e tra tutte le riforme trova spazio anche la. Una grande novità che porta buone nuove per coloro che nel tempo si sono impegnati per un lavoro come professioni nel mondo scolastico. La procedura ...

