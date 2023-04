Scuola, 1,2 miliardi per Stem e formazione. Valditara: “Strumenti per innovazione e inclusione” (Di giovedì 13 aprile 2023) La promozione delle materie scientifiche, delle competenze digitali e di quelle linguistiche sono al centro di un nuovo stanziamento a favore della Scuola, che stavolta ammonta a 1,2 miliardi di euro. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, infatti, ha firmato due decreti di riparto di risorse Pnrr destinate alla formazione di studenti, docenti e personale scolastico in questi ambiti e con una particolare attenzione alle pari opportunità e alla parità di genere, ancora tasto dolente per le cosiddette materie Stem (acronimo inglese per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), e al Sud. I fondi per le materie Stem, «con particolare attenzione a pari opportunità e parità di genere» Con il primo decreto, spiega in una nota il ministero, vengono destinati 600 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) La promozione delle materie scientifiche, delle competenze digitali e di quelle linguistiche sono al centro di un nuovo stanziamento a favore della, che stavolta ammonta a 1,2di euro. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, infatti, ha firmato due decreti di riparto di risorse Pnrr destinate alladi studenti, docenti e personale scolastico in questi ambiti e con una particolare attenzione alle pari opportunità e alla parità di genere, ancora tasto dolente per le cosiddette materie(acronimo inglese per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), e al Sud. I fondi per le materie, «con particolare attenzione a pari opportunità e parità di genere» Con il primo decreto, spiega in una nota il ministero, vengono destinati 600 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PatriziaFrezza3 : RT @SecolodItalia1: Scuola, 1,2 miliardi per Stem e formazione. Valditara: “Strumenti per innovazione e inclusione” - SecolodItalia1 : Scuola, 1,2 miliardi per Stem e formazione. Valditara: “Strumenti per innovazione e inclusione”… - leggoit : #scuola, dal Ministero 1,2 miliardi per potenziare le materie Stem e la formazione. Valditara: «Investimento import… - lucialeone70 : RT @EmilianaCarifi: #GovernoDegliOrrori ministro Giorgetti si dice dispiaciuto ma dovranno tagliare sulle pensioni x 'quadratura del cerchi… - LupenPalermo : @CarmineCascella @ferdinandodelia @Favollo2 No, questo è. Tagli alla sanità , tagli alla scuola, benzina nuovamente… -