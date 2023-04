Scotto di Carlo a Riccione alla conquista di medaglie agli assoluti

(Di giovedì 13 aprile 2023) Viola con il sogno delle qualificazioni ai mondiali La Napoli Nuoto sarà presente ai nastri di partenza degliPrimaverili allo Stadio del Nuoto dia partire da oggi con Violadi. La nuotatrice flegrea gareggerà nei 50 e 100 stile libero, nei 50 e 100 delfino e nei 50 dorso. “Il nostro obiettivo sono le qualificazioni dei Mondiali che si svolgeranno in Giappone a luglio prossimo – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente del club azzurro -. Con gli occhi puntati anche verso le Olimpiadi in programma a Parigi l’anno prossimo”. Dopo le buone cose fatte ai campionati giovanili nazionali con ben 11 atleti qualificati alle finali ora è tutto concentrato sull’atleta che negli ultimi anni hato i maggiori successi per la Napoli Nuoto come il podio ai Giochi del ...

NAPOLI – La Napoli Nuoto sarà presente ai nastri di partenza degli Assoluti Primaverili allo Stadio del Nuoto di Riccione a partire da oggi con Viola Scotto di Carlo. La nuotatrice flegrea gareggerà ...