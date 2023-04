Scordato | la recensione | Questione di accordi

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ladi, il quarto film da regista di Rocco Papaleo a undici anni dall'esordio con Basilicata coast to coast. In sala dal 13 aprile. "Tutte le strade, soprattutto quelle dell'incompiutezza, portano al Sud". Come quelle assolate che si arrampicano sui fianchi della costa lucana e su cui si muove peregrino e irrequieto il protagonista del film, il quarto diretto e interpretato da Rocco Papaleo. Sono passati esattamente undici anni dall'esordio nel 2010 con Basilicata coast to coast to coast che avrebbe regalato al cinema italiano di quegli anni un nuovo autore fino ad allora confinato al ruolo di comico e cabarettista; sarebbero seguiti i meno ispirati Una piccola impresa meridionale e Onda su onda, ma dal 13 aprile (come leggerete nelladi) …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_berbero : RT @SkyTG24: Scordato, Rocco Papaleo tra pianoforti, ironia e nostalgia. La recensione del film - SkyTG24 : Scordato, Rocco Papaleo tra pianoforti, ironia e nostalgia. La recensione del film - badtasteit : La recensione di #Scordato, il nuovo film di #RoccoPapaleo con #Giorgia -

Il titolo è tutto un programma:, aggettivo che gioca volutamente con la mancanza di accordo tra il protagonista (Orlando, accordatore di pianoforti) e il contesto in cui vive, ma anche con ...Per la sua quarta regia, l'attore torna nella natia Basilicata per riflettere sulla vita e sulla poesia. Al cinema dal 13 aprile, il lungometraggio segna il debutto sul grande schermo di Giorgia... As Bestas è un thriller che fa parlare di sé, dipositiva inpositiva. Una ... Denis Ménochet nel film "As Bestas " La terra della discordia"di Rocco Papaleo Giorgia , la ...

Scordato, Rocco Papaleo tra pianoforti, ironia e nostalgia. La recensione del film Sky Tg24

A compierlo, nel nuovo film “Scordato”, in uscita in sala giovedì 13 aprile, è il personaggio interpretato dal regista, Orlando, che sarà spinto a ripercorrere i passi di un’esistenza accidentata da ...Il titolo è tutto un programma: Scordato, aggettivo che gioca volutamente con la mancanza di accordo tra il protagonista (Orlando, accordatore di pianoforti) e il contesto in cui vive, ma anche con la ...