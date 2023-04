Scippa una borsa ad Acerra | in manette 29enne

(Di giovedì 13 aprile 2023)unaad una donna che passeggiava ad. I carabinieri non erano lontani, hanno visto tutto e lo hanno bloccatounaad.I carabinieri della stazione dihanno arrestato per furto con strappo C. B., undel posto già noto alle forze dell’ordine. Era in Piazza Duomo ain sella al suo scooter quando ha strappato laad una donna che passeggiava. Non si era accorto però che i militari non erano lontani e hanno visto tutto. Hanno raggiunto immediatamente ile lo hanno bloccato prima che riuscisse a dileguarsi. L’uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Continuano gli accertamenti per verificare il coinvolgimento ...

ACERRA:la borsa addonna ma i Carabinieri non sono lontani. 29enne in manette. I carabinieri della stazione di Acerra hanno arrestato per furto con strappo Cuono Buonavolontà, 29enne del posto già ...

ACERRA - I carabinieri della stazione di Acerra hanno arrestato per furto con strappo Cuono Buonavolontà, 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine.