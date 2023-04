Sciopero Trenitalia, venerdì nero per chi deve viaggiare (Di giovedì 13 aprile 2023) Stop di 8 ore in tutta Italia dalle 9 alle 17, rischio cancellazioni e ritardi su Frecce, intercity e regionali Si prospetta un venerdì nero per chi dovrà viaggiare in treno. E’ stato infatti proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno Sciopero nazionale del personale di Trenitalia, dalle 9.00 alle 17.00 di oggi venerdì 14 aprile 2023. Sciopero che, avvertono le Ferrovie, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) Stop di 8 ore in tutta Italia dalle 9 alle 17, rischio cancellazioni e ritardi su Frecce, intercity e regionali Si prospetta unper chi dovràin treno. E’ stato infatti proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie unonazionale del personale di, dalle 9.00 alle 17.00 di oggi14 aprile 2023.che, avvertono le Ferrovie, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello ...

