Sciopero nelle ferrovie: si prospetta un venerdì nero per chi viaggia (Di giovedì 13 aprile 2023) LA MOBILITAZIONE. Stop del personale di Trenitalia dalle 9 alle 17 di venerdì 14 aprile. Fermo anche parte del personale Trenord. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 13 aprile 2023) LA MOBILITAZIONE. Stop del personale di Trenitalia dalle 9 alle 17 di14 aprile. Fermo anche parte del personale Trenord.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le bra… - PressReview99 : Sciopero nelle ferrovie, venerdì nero per chi viaggia - GiaPettinelli : Sciopero nelle ferrovie, venerdì nero per chi viaggia - Economia - ANSA - serenel14278447 : Sciopero nelle ferrovie, venerdì nero per chi viaggia - espressione24 : Sciopero nelle ferrovie, venerdì nero per chi viaggia. Stop del personale di Trenitalia dalle ore 9 alle 17… -

Sciopero nelle ferrovie, venerdì nero per chi viaggia ... "potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero", aggiunge ... il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie, informa Trenitalia. Nel ... Sciopero nazionale personale treni, possibili cancellazioni treni venerdì 14. Durante la protesta sindacale sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili nella ... Domani sciopero nazionale di Trenitalia, variazioni anche a Barletta Durante la protesta sindacale sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili nella ... ... "potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello", aggiunge ... il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre chebiglietterie, informa Trenitalia. Nel ...Durante la protesta sindacale sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencateapposite tabelle dei treni da assicurare in caso di, consultabili nella ...Durante la protesta sindacale sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencateapposite tabelle dei treni da assicurare in caso di, consultabili nella ... Sciopero nelle ferrovie, venerdì nero per chi viaggia Agenzia ANSA Parigi sarà piena di rifiuti. La sfida degli spazzini Oggi è ripartito lo sciopero degli spazzini parigini ... presto per prestare manforte al picchetto davanti all’inceneritore. «Questa riforma tocca nella carne» chi fa lavori usuranti, dice, «per ... Domani sciopero Trenitalia Domani venerdì 14 aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00 è previsto uno sciopero del personale di Trenitalia Si prospetta un venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ... Oggi è ripartito lo sciopero degli spazzini parigini ... presto per prestare manforte al picchetto davanti all’inceneritore. «Questa riforma tocca nella carne» chi fa lavori usuranti, dice, «per ...Domani venerdì 14 aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00 è previsto uno sciopero del personale di Trenitalia Si prospetta un venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ...