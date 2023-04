Scherma: mancano 100 giorni al mondiale di Milano, partito il countdown (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. - (Adnkronos) - Milano 2023: 100 giorni al via! In una location speciale, nel cuore della città, e con un parterre d'onore, oggi è stato ufficialmente acceso il countdown Clock per i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 presso l'Allianz MiCo Milano, in un'area di oltre 25 mila metri quadrati. Questo pomeriggio, presso la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, del Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023 Marco Fichera, dell'Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. - (Adnkronos) -2023: 100al via! In una location speciale, nel cuore della città, e con un parterre d'onore, oggi è stato ufficialmente acceso ilClock per i Campionati del Mondo Assoluti diche si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 presso l'Allianz MiCo, in un'area di oltre 25 mila metri quadrati. Questo pomeriggio, presso la Galleria Vittorio Emanuele II a, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente della Federazione ItalianaPaolo Azzi, del Presidente del Comitato Organizzatore2023 Marco Fichera, dell'Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune ...

