Scaroni ai vertici di Enel | non lascia presidenza del Milan

Paolo Scaroni, indicato ieri dal governo come nuovo presidente di Enel, non rinuncerà alla presidenza del Milan. A quanto si apprende da fonti vicine alla presidenza rossonera, il manager, una volta ricevuta la proposta di nomina, ha posto come condizione quella di mantenere la carica apicale della squadra di calcio. Difficilmente, invece, Scaroni resterà vicepresidente L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

