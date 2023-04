Scandalo Qatar | scarcerato dopo 4 mesi l’ex eurodeputato del Pd Panzeri Andrà ai domiciliari

(Di giovedì 13 aprile 2023) È uscito dal carcere per andare aieuroparlamentare Antonio, indagato numero uno per lodelgate. Sul quale ha fornito ai giudici una documentatissima confessione.del Pd prima e di Articolo Uno è uscito oggi dal penitenziario di Saint-Gilles, a Bruxelles,oltre quattrodi reclusione. Era stato arrestato lo scorso 9 dicembre al termine di una perquisizione nel suo appartamento di Bruxelles. La notizia è riportata dall’emittente belga Rtbf. La scarcerazione era stata decisa dai magistrati una settimana fa. Il 6 aprile scorso la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles aveva stabilito di rilasciarlo sotto sorveglianza elettronica. Esce dal carcere ...

... la carriera di Eva Kaili Vicepresidente destituita del Parlamento europeo, la politica greca è tra le persone coinvolte nellodelle presunte mazzette delad alcuni europarlamentari. ...Qatargate, Panzeri lascia il carcere Volto di spicco nonché deus ex machina dello, Panzeri a gennaio si è " pentito " optando per il patteggiamento: pena ridotta ad un anno effettivo ...Eva Kaili, l'ex vice - presidente del Parlamento europeo in carcere nell'ambito dellodi corruzione che ha colpito l'Eurocamera, verrà rilasciata, secondo quanto conferma la ... dae ...

Scandalo Qatar-Ue, Eva Kaili scarcerata: va ai domiciliari LAPRESSE

L'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri, indagato nell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate (le tangenti da Qatar e Marocco nei confronti delle istituzioni ...La scarcerazione dell'ex europarlamentare dem era stata decisa dai magistrati una settimana fa: visibilmente dimagrito, non ha rilasciato dichiarazioni ...