Scampia | 900 dosi nel sottosella dello scooter | arrestato 28enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teleischia : NAPOLI. SCAMPIA, 900 DOSI NEL SOTTOSELLA DI UNO SCOOTER. PUSHER 28ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI - ANSACampania : A Scampia 900 dosi nel sottosella di uno scooter - ottopagine : Droga a Scampia: 900 dosi nel sottosella di uno scooter #Napoli - puntomagazine : Scampia: 900 dosi nascoste in uno scooter. I Carabinieri hanno sequestrato la droga e arrestato il Pusher #Scampia… - cronachecampane : #CronacadiNapoli #Scampia #UltimeNotizie #carabinieri #droga Scampia, 900 dosi di droga nel sottosella dello scoote… -

Napoli . Un deposito per la droga. Su due ruote. Questo l'ingegnoso stratagemma ideato da un 28enne di, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella lo hanno osservato a lungo. Dalla strada fino ad uno scooter a prima vista abbandonato.Un deposito per la droga su due ruote. Questo l'ingegnoso stratagemma ideato da un 28enne di, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella lo hanno osservato a lungo. Dalla strada fino ad uno scooter a prima vista abbandonato....è arrivato all'oro alle Olimpiadi e ispirato perfino una fiction Rai. Il Comune ha chiesto il saldo dei canoni arretrati per poco più di 380mila euro, con la locazione mensile fissata a 1....

Scampia, nascondiglio della droga nel vecchio scooter rubato e ... Fanpage.it

Nascondeva oltre 900 dosi di droga nello scooter, arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella 28enne di Scampia ...Napoli. Un deposito per la droga. Su due ruote. Questo l’ingegnoso stratagemma ideato da un 28enne di Scampia, arrestato per detenzione di droga a fini di ...