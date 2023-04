Scampia | 900 dosi nascoste in uno scooter | 28enne in manette

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 13 aprile 2023): 900in uno. I Carabinieri hanno sequestrato la droga e arrestato il Pusher: 900in uno. Il mezzo veniva usato come un deposito per la droga su due ruote. Questo l’ingegnoso stratagemma ideato da undi, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella lo hanno osservato a lungo. Dalla strada fino ad unoa prima vista abbandonato. Più volte, in un andirivieni sospetto. I militari hanno aspettato il momento giusto e lo hanno bloccato mentre recuperava alcunedal sottosella della moto. Un veicolo risultato anche provento di furto al ...