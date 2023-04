Scacchi, Mondiale 2023: Ding Liren vince la quarta e raggiunge Nepomniachtchi sul 2-2. Decisivo uno spettacolare sacrificio di Torre (Di giovedì 13 aprile 2023) Ding Liren alla riscossa. Il cinese, con un sacrificio di Torre che verrà indubbiamente ricordato molto a lungo, vince la quarta partita del match valido per il titolo Mondiale di Scacchi contro Ian Nepomniachtchi e raggiunge il russo sul 2-2, rispondendo a quanto lo sfidante del 2021 aveva compiuto nel secondo incontro. Una vittoria meritata, per quanto visto alla Scacchiera. Si comincia con l’Apertura Inglese, che è un cavallo di battaglia del cinese, e lentamente si va verso l’interessante linea che porta il nome del Grande Maestro ucraino Oleg Romanishin. L’uscita dai sentieri noti della teoria avviene alla nona mossa, o meglio alla decima. Già, perché fin lì si segue una partita di Richard ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023)alla riscossa. Il cinese, con undiche verrà indubbiamente ricordato molto a lungo,lapartita del match valido per il titolodicontro Ianil russo sul 2-2, rispondendo a quanto lo sfidante del 2021 aveva compiuto nel secondo incontro. Una vittoria meritata, per quanto visto allaera. Si comincia con l’Apertura Inglese, che è un cavallo di battaglia del cinese, e lentamente si va verso l’interessante linea che porta il nome del Grande Maestro ucraino Oleg Romanishin. L’uscita dai sentieri noti della teoria avviene alla nona mossa, o meglio alla decima. Già, perché fin lì si segue una partita di Richard ...

