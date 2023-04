Sbanda con la moto, poliziotto 37enne perde la vita (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn poliziotto di 37 anni ha perso la vita a causa di un incidente avuto con la moto su cui viaggiava. E’ accaduto nella notte sulla superstrada statale Nola–Villa Literno, nel tratto casertano compreso tra le uscite di Casal di Principe e Villa Literno. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che il poliziotto, in servizio in un commissariato del Napoletano, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da ricostruire – non sono emerse tracce di altri veicoli coinvolti – ed è caduto violentemente sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirvi. Il poliziotto risiedeva nel Casertano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 37 anni ha perso laa causa di un incidente avuto con lasu cui viaggiava. E’ accaduto nella notte sulla superstrada statale Nola–Villa Literno, nel tratto casertano compreso tra le uscite di Casal di Principe e Villa Literno. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che il, in servizio in un commissariato del Napoletano, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da ricostruire – non sono emerse tracce di altri veicoli coinvolti – ed è caduto violentemente sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirvi. Ilrisiedeva nel Casertano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nordest24 : Destiny Udogie sbanda con l’auto e piomba su tavolini del bar: il giocatore dell’Udinese sottoposto ad accertamenti - CorriereAlbaBra : Sbanda con l'auto e finisce fuori strada: conducente in ospedale - Valsusaoggi : VALSUSA, SBANDA CON L’AUTO ALLA ROTONDA E LA LASCIA IN MEZZO ALLA STRADA - QdSit : Custonaci, sbanda con la moto e si schianta: 23enne in prognosi riservata - qn_lanazione : Sbanda e si ribalta con l’auto nella notte: automobilista soccorso dai cittadini -