Sarri sul chi vive: 'Lo Spezia come la Parigi - Roubaix (Di giovedì 13 aprile 2023) Conta solo La Spezia. Maurizio Sarri scandisce bene le parole, le ripete quasi con ossessione. Lo ha fatto già con i suoi uomini nello spogliatoio, lo ribadisce anche pubblicamente. Il tecnico teme ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Conta solo La. Maurizioscandisce bene le parole, le ripete quasi con ossessione. Lo ha fatto già con i suoi uomini nello spogliatoio, lo ribadisce anche pubblicamente. Il tecnico teme ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : Sarri: “@ciroimmobile non è ancora al 100%, vedremo domani quanto ci potrà dare. Siamo focalizzati totalmente sul c… - realvarriale : Sarri : 'Sul gol di Milinkovic ho avuto la sensazione che l'arbitro potesse fischiare. Però ho avuto anche la sens… - sportli26181512 : Sarri sul chi vive: 'Lo Spezia come la Parigi-Roubaix: Sarri sul chi vive: 'Lo Spezia come la Parigi-Roubaix Il tec… - LALAZIOMIA : #Calcio Sarri sul chi vive: 'Lo Spezia come la Parigi-Roubaix - Gazzetta_it : Sarri sul chi vive: 'Lo Spezia come la Parigi-Roubaix -