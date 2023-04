Sarri “Spezia-Lazio come una Parigi-Roubaix piena di pavè”

(Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La capacità di rimanere con le motivazioni alte fa parte dello sport, domani si gioca una partita difficile in un ambiente particolare, contro una squadra che ha perso solo una volta nelle ultime sei. Questa è la classica partita in cui in passato abbiamo peccato di presunzione e l'abbiamo pagata, unadidove può succedere di tutto. Può venire fuori una partita in cui, se non sei focalizzato, vai in difficoltà”. Così Maurizio, in conferenza stampa, presenta il match della suacontro lo. Poi uno sguardo sui singoli: “Immobile è in crescita, non può essere al 100% – sottolinea il mister biancoceleste – Vecino ha un problema al ginocchio, gli dà fastidio da qualche giorno. Ieri era peggiorato rispetto ai ...

Così Maurizio Sarri, in conferenza stampa, presenta il match della sua Lazio contro lo Spezia. Poi uno sguardo sui singoli: “Immobile è in crescita, non può essere al 100% – sottolinea il mister ...All'andata la squadra di Sarri si impose con un perentorio 4-0, grazie ai gol segnati da Zaccagni, Romagnoli e la doppietta di Milinkovic-Savic. In questo momento del campionato lo Spezia naviga sulla ...