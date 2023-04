Sarri: «Lo Spezia ha già battuto l’Inter! Sulla Champions League…» (Di giovedì 13 aprile 2023) La Lazio di Maurizio Sarri affronterà domani lo Spezia in trasferta allo Stadio Alberto Picco e il tecnico biancoceleste ha parlato così in conferenza stampa, facendo riferimento all’Inter e alla qualificazione in Champions League. RISCHIO ? Maurizio Sarri, in conferenza stampa in vista di Spezia-Lazio, ha fatto riferimento all’Inter e alla corsa verso la Champions League per la prossima stagione (vedi articolo): «Domani ci attende una partita difficile in un ambiente caldo. Lo Spezia è in forma, ci sono tanti rischi, il primo su tutti è quello di non riuscire ad azzerare dopo la Juventus. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Se non saremo focalizzati e motivati quanto i nostri avversari, rischieremo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) La Lazio di Maurizioaffronterà domani loin trasferta allo Stadio Alberto Picco e il tecnico biancoceleste ha parlato così in conferenza stampa, facendo riferimento all’Inter e alla qualificazione inLeague. RISCHIO ? Maurizio, in conferenza stampa in vista di-Lazio, ha fatto riferimento all’Inter e alla corsa verso laLeague per la prossima stagione (vedi articolo): «Domani ci attende una partita difficile in un ambiente caldo. Loè in forma, ci sono tanti rischi, il primo su tutti è quello di non riuscire ad azzerare dopo la Juventus. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hannol’Inter. Se non saremo focalizzati e motivati quanto i nostri avversari, rischieremo ...

