Sarri: «Lazio-Juventus? Siamo stati penalizzati ma dai giornali sembrava il contrario» (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di campionato dei biancocelesti contro lo Spezia. Sarri durante la conferenza è ritornato sull’arbitraggio di Lazio-Juventus. Sarri ritorna su Lazio-Juventus e sulla direzione della gara da parte dell’arbitro: «Il colmo è che noi Siamo usciti dal campo con la sensazione di essere stati penalizzati, ma sui giornali è parso il contrario. Il gol della Juve era irregolare, perché Rabiot calpesta il nostro portiere. Inoltre un loro giocatore avrebbe dovuto prendere 4-5 ammonizioni. Parliamo poi del fallo su Zaccagni: l’inizio dell’impatto è sulla linea, e la linea è area… Ma questo è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tecnico della, Maurizio, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di campionato dei biancocelesti contro lo Spezia.durante la conferenza è ritornato sull’arbitraggio diritorna sue sulla direzione della gara da parte dell’arbitro: «Il colmo è che noiusciti dal campo con la sensazione di essere, ma suiè parso il. Il gol della Juve era irregolare, perché Rabiot calpesta il nostro portiere. Inoltre un loro giocatore avrebbe dovuto prendere 4-5 ammonizioni. Parliamo poi del fallo su Zaccagni: l’inizio dell’impatto è sulla linea, e la linea è area… Ma questo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thebenesb : 4-5-1 Pressing: Maurizio Sarri’s Lazio vs. Juve Analysis: - DiMarzio : 'Non abbiamo meritato di rimanere dentro le competizioni europee': le parole dell'allenatore della @OfficialSSLazio… - GoalItalia : 'Siamo usciti con la sensazione di essere penalizzati' ?? Sarri torna sull'arbitraggio in Lazio-Juve: 'Il goal di R… - napolista : #Sarri: «#LazioJuventus? Siamo stati penalizzati ma dai giornali sembrava il contrario» «Il gol della Juve era irr… - Max_883 : Eppure qua io me li immagino a parlare di quanto potrebbe essere utile FA come falso nove e de che bella faccia da… -