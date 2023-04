Sardegna, trovato vivo dopo 24 ore uno dei due sub dispersi: «È in buone condizioni» (Di giovedì 13 aprile 2023) È stato ritrovato vivo dopo 24 ore, sul litorale di Marritza nella marina di Sorso, a circa dieci chilometri da dove era affondata la barca su cui si trovava insieme al cugino. Giovannino Pinna è in buone condizioni, nonostante le tante ore trascorse in acqua e ora, dopo esser stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Sorso, verrà visitato dai medici. Ieri sera intorno alle 19 lui e Davide Calvia avevano allertato la capitaneria per chiedere aiuto, dato che l’imbarcazione stava affondando. I soccorsi erano partiti immediatamente ma i due pescatori subacquei non erano riusciti a indicare la posizione precisa. Intorno alle 16 del 13 aprile poi, le ricerche si sono interrotte a causa delle condizioni meteorologiche, perché sul nord ovest Sardegna ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) È stato ri24 ore, sul litorale di Marritza nella marina di Sorso, a circa dieci chilometri da dove era affondata la barca su cui si trovava insieme al cugino. Giovannino Pinna è in, nonostante le tante ore trascorse in acqua e ora,esser stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Sorso, verrà visitato dai medici. Ieri sera intorno alle 19 lui e Davide Calvia avevano allertato la capitaneria per chiedere aiuto, dato che l’imbarcazione stava affondando. I soccorsi erano partiti immediatamente ma i due pescatori subacquei non erano riusciti a indicare la posizione precisa. Intorno alle 16 del 13 aprile poi, le ricerche si sono interrotte a causa dellemeteorologiche, perché sul nord ovest...

