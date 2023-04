Sardegna, nessuna traccia dei sub dispersi al largo di Stintino: l’uscita a pesca, poi la richiesta d’aiuto alla Capitaneria e l’affondamento della loro barca (Di giovedì 13 aprile 2023) Non c’è ancora nessuna traccia dei due pescatori subacquei dispersi dalle 19 di mercoledì 12 aprile nelle acque del Golfo dell’Asinara, al largo di Stintino, nel nord della Sardegna. Le ricerca degli uomini della Guardia Costiera di Proto Torres e dei Vigili del fuoco sono proseguite senza sosta per tutta la notte, sia in mare che via terra, lungo tutto il tratto di costa fino a Fiume Santo, ma invano. I due sub sono due pescatori sportivi sassaresi di 35 e 38 anni: erano usciti in mare per una battuta di pesca nel pomeriggio di ieri poi, intorno alle 19, hanno chiamato la Capitaneria di Porto per chiedere aiuto dal momento che la loro barca stava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Non c’è ancoradei duetori subacqueidalle 19 di mercoledì 12 aprile nelle acque del Golfo dell’Asinara, aldi, nel nord. Le ricerca degli uominiGuardia Costiera di Proto Torres e dei Vigili del fuoco sono proseguite senza sosta per tutta la notte, sia in mare che via terra, lungo tutto il tratto di costa fino a Fiume Santo, ma invano. I due sub sono duetori sportivi sassaresi di 35 e 38 anni: erano usciti in mare per una battuta dinel pomeriggio di ieri poi, intorno alle 19, hanno chiamato ladi Porto per chiedere aiuto dal momento che lastava ...

