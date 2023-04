Sarah Paulson: “Pedro Pascal? Con il mio stipendio ci pagava bollette e cibo” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Con il mio stipendio ci pagava bollette e cibo”. Fa quasi commuovere il racconto da neorealismo desichiano dell’attrice Sarah Paulson. In un’intervista a Enquire, la 48enne star di American Horror Story ha parlato della sua storica amicizia con il collega oramai celebratissimo Pedro Pascal. Nei passaggi più teneri e personali la Paulson spiega come per sostenere l’amico nel lavoro che non arrivava come avrebbe meritato, e anche perché era materialmente dura campare a New York senza far niente, lei talvolta gli ha donato la sua paga giornaliera per aiutarlo a pagare acqua, luce, gas, condominio e tasse varie. La Paulson conobbe Pascal a metà anni novanta quando l’attore cileno arrivò da studente alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Con il mioci”. Fa quasi commuovere il racconto da neorealismo desichiano dell’attrice. In un’intervista a Enquire, la 48enne star di American Horror Story ha parlato della sua storica amicizia con il collega oramai celebratissimo. Nei passaggi più teneri e personali laspiega come per sostenere l’amico nel lavoro che non arrivava come avrebbe meritato, e anche perché era materialmente dura campare a New York senza far niente, lei talvolta gli ha donato la sua paga giornaliera per aiutarlo a pagare acqua, luce, gas, condominio e tasse varie. Laconobbea metà anni novanta quando l’attore cileno arrivò da studente alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comingsoonit : Prima di diventare l''Internet Daddy' che tutti amiamo, #PedroPascal ha passato anche momenti difficili, ma per for… - Ihatepe30374806 : RT @diblasi_ale: Ahs che passa dall’avere evan peters e sarah paulson ora come nuova attrice kim kardashian ma vi prego???????? - POPCORNTVit : Sarah Paulson ha aiutato Pedro Pascal quando l'attore non aveva nemmeno i soldi per mangiare - sapphigal : video di Sarah Paulson che dice ‘devi avere 80 anni’ djjffjfjfj - diblasi_ale : Ahs che passa dall’avere evan peters e sarah paulson ora come nuova attrice kim kardashian ma vi prego???????? -