Sanità: Sereni, 'governo riduce fondi, mobilitazione in difesa sanità pubblica' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Le parole di Papa Francesco ripropongono un'emergenza drammatica che il Pd denuncia da settimane: milioni di persone rinunciano a curarsi per mancanza di risorse e il Sistema Sanitario pubblico è in grande sofferenza". Così Marina Sereni, responsabile Salute e sanità nella segreteria nazionale del Pd. "Il governo Meloni, come dimostra anche il Def appena approvato, sta riducendo i fondi per la sanità pubblica, rischia di perdere i fondi del Pnrr destinati alle case di comunità e con la l'autonomia differenziata aumenta le diseguaglianze a discapito delle Regioni e dei territori maggiormente in difficoltà. La salute è un diritto previsto dalla nostra Costituzione e il Pd si adopererà in ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Le parole di Papa Francesco ripropongono un'emergenza drammatica che il Pd denuncia da settimane: milioni di persone rinunciano a curarsi per mancanza di risorse e il Sistema Sanitario pubblico è in grande sofferenza". Così Marina, responsabile Salute enella segreteria nazionale del Pd. "IlMeloni, come dimostra anche il Def appena approvato, stando iper la, rischia di perdere idel Pnrr destinati alle case di comunità e con la l'autonomia differenziata aumenta le diseguaglianze a discapito delle Regioni e dei territori maggiormente in difficoltà. La salute è un diritto previsto dalla nostra Costituzione e il Pd si adopererà in ogni ...

