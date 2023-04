Sanità pubblica al collasso La cura di Schillaci è il solito scaricabarile

(Di giovedì 13 aprile 2023) Laè al. Gli ospedali sono veri e propri lazzaretti, intasati di pazienti e con carenze di organico sempre più evidenti, ma la colpa secondo il ministro Orazioè sempre di chi lo ha preceduto. Una tesi sostenuta ancora una volta ieri quando, durante il question time, ha risposto alle interrogazioni delle opposizioni che gli chiedevano quali iniziative intendesse portare avanti per superare le liste di attesa sterminate, quali azioni in materia di assunzione di medici in formazione specialistica presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in ultimo, sulle iniziative volte ad assire l’accesso alle reti di cure palliative e alla terapia del dolore. Gli ospedali sono veri e propri lazzaretti, intasati e con carenze di organico, ma la colpa per il ministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Salvare la sanità pubblica prima che sia troppo tardi - reportrai3 : Dalla sanità pubblica alla sanità privata, la storia di Stefania Marini che rischiava di perdere la vista. Rivedi q… - Marco32711897 : RT @Cartabellotta: Smantellamento della #sanità pubblica La svolta, ora o mai più #SalviamoSSN - brongosalvatore : RT @Miti_Vigliero: Salvare la sanità pubblica prima che sia troppo tardi - Massimo10489625 : ???? @GiorgiaMeloni #Malasanità L'HANNO RIDOTTA COSÌ LA SANITÀ PUBBLICA ITALIANA? “Legata per 48 ore, poi…”. Mala… -

Le liste di attesa infinite dividono lain serie A, per quelli che possono permettersi di rivolgersi al privato, e serie B per tutti gli altri che non possiedono santi in paradiso. L' ...Durante l'epidemia di SARS - CoV - 2 del 2019, le mascherine sono state utilizzate come misura diobbligatoria per la popolazione in molti Paesi del mondo (9), rendendole uno dei più ...... come testimoniato dal progetto Sentieri dell'Istituto Superiore diche riporta una ... La determinazione delle centinaia di persone che hanno partecipato alla presentazioneha espresso ...