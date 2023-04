Sanità | Furfaro | ' destra vuole smantellare quella pubblica'

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "C'è una linea chiara e strategica del governo: il diritto alle cure si paga, non deve essere garantito in modo universale, chi può ricorrerà ai privati, gli altri dovranno accontentarsi di ciò che resta di unadefinanziata e lasciata allo sbando". Così Marco, capogruppo dem in commissione Affari Sociali. "Prima, una legge di bilancio che copre a malapena gli aumenti del costo dell'energia e delle materie prime nel settore sanitario, quindi una previsione di finanziamenti a scendere verso livelli pre pandemia, infine pochissime risorse nel Def e ieri pure gli annunci del ministro Fitto che considera le case di comunità, uno dei progetti importanti del Pnrr, irrealizzabili". "La pandemia sembra non aver insegnato niente a questa. A pagare saranno come al solito ...

