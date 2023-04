Sanità | diffida a Stato e Regioni per mancata intesa su decreto tariffe

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TelemiaLaTv : Il Si Cobas DIFFIDA il Commissario ad Acta della sanità Calabrese nonché Presidente della regione Calabria Roberto… -

...del trattamento economico onnicomprensivo indicato dai contratti collettivi del comparto, ... con il quale l'Istituto si è espresso in merito ai numerosi atti dida parte degli ex medici ...Riceviamo e pubblichiamo Il Si Cobasil Commissario ad Acta dellaCalabrese nonché Presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto per la creazione del portale internet SANIBOOK uno strumento che sarà un arma in mano ai ...Mucaria s.r.l.in riscontro allaricevuta dal Comune di Favignana ha provveduto a rimuovere i post pubblicati sulla propria pagina facebook che sono stati oggetto di critica da parte dell'...