San Siro | ultimatum di Sala | “Tre mesi a Milan ed Inter per dire se proseguono con lo stadio”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il sindaco dio, Giuseppe, è tornato a parlare del tema relativo alloSan, lanciando uned: “Quello che stiamo facendo in questo momento è riscrivere alle squadre dicendo che diamo loro un periodo congruo, credo saranno 90 giorni, per consegnarci la revisione del piano economico finanziario oppure per dirci che nonessa più. C’è dialogo aperto conperché c’è una procedura avviata. Una cosa che ilsa è che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere questo”.ha parlato anche della possibilità che ilsi trasferisca a La Maura: “Finché non abbiamo un progetto è difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??? La coreografia spettacolare a San Siro per #MilanNapoli #ChampionsLeague - PietroMazzara : Lo spettacolo di San Siro ???? - Inter : Mancano solo ???? giorni a un'altra notte di calcio ???? Ci vediamo a San Siro per #InterMonza ??? #ForzaInter - andrea_leela : @FrancescoOrdine @capuanogio @sscnapoli Ma quindi tu ordine non puoi più entrare a San Siro - sportli26181512 : Sala: 'Milan a La Maura? Serve un progetto. Su San Siro il dialogo resta aperto': Sala: 'Milan a La Maura? Serve un… -

Dopo il successo per 2 - 0 sul Benfica in Champions League, nell'andata dei quarti, l'Inter si rituffa sul campionato. Sabato alle 20.45 ac'è Inter - Monza . La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn (la telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Gobbi) e su Sky Sport Uno (...Il videoclip della canzone di Tananai'Quelli come noi', tratto dall'album Rave Eclissi, girato sfruttando come set l'esterno di, 'La Scala del calcio', sarà visibile da venerdì 14 aprile e ...Commenta per primo Il Comune di Milano avvisa Inter e Milan: hanno 90 giorni di tempo per dire se porteranno avanti o meno il progetto per un nuovo stadio a. Lo annuncia il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala , alla presentazione di 'Cento giorni dei Mondiali di scherma': 'Non c'è nessuna novità. Quello che stiamo facendo in questo ...

Sala: “Nuovo progetto San Siro in 90 giorni. Oppure Milan e Inter dicano che…” fcinter1908

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite Twitter ha parlato dell'atmosfera vissuta ieri a San Siro, cogliendo l'occasione per lanciare un appello Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ...Christian Vieri, ex attaccante rossonero che era presente a San Siro per il match di Champions League tra Milan e Napoli, ha commentato così alla Bobo TV l'atmosfera che c'era allo stadio: "San Siro ...