San Basilio – Controllate 533 persone e 121 veicoli (Di giovedì 13 aprile 2023) – Continuano i servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore su tutto il territorio capitolino. Nei giorni scorsi, nel solo quartiere di San Basilio, i controlli hanno visto coinvolti, oltre agli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, quelli dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, le unità cinofile della Questura di Roma e gli ispettori della Asl Roma 2. Nel corso delle attività, orientate alla prevenzione e repressione dei reati, sono stati eseguiti dei controlli mirati presso le stazioni della metro B Ponte Mammolo e Rebibbia. Sono stati effettuati anche diversi posti di controllo improntati alla massima visibilità, con l'obiettivo di innalzare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza, in particolare nelle zone di Settecamini, Case Rosse e Colli ...

