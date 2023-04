Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 avranno batterie facilmente sostituibili (Di giovedì 13 aprile 2023) Il colosso di Seul ha iniziato ad apportare alcune modifiche al design interno ed alla confezione dei suoi telefoni un paio di anni fa in modo che fossero più ecologici. Con la serie Galaxy S23, il produttore sudcoreano ha semplificato la sostituzione delle batterie utilizzando meno colla ed una linguetta. Anche con i suoi telefoni pieghevoli di nuova generazione, l’azienda asiatica ha in programma di apportare miglioramenti simili. Come riportato da “SamMobile“, le batterie dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 sono state ora certificate dall’autorità della sicurezza sudcoreana. Le immagini di quelle batterie hanno rivelato i loro numeri di modello. Il Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà due ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Il colosso di Seul ha iniziato ad apportare alcune modifiche al design interno ed alla confezione dei suoi telefoni un paio di anni fa in modo che fossero più ecologici. Con la serieS23, il produttore sudcoreano ha semplificato la sostituzione delleutilizzando meno colla ed una linguetta. Anche con i suoi telefoni pieghevoli di nuova generazione, l’azienda asiatica ha in programma di apportare miglioramenti simili. Come riportato da “SamMobile“, ledei5 e Z5 sono state ora certificate dall’autorità della sicurezza sudcoreana. Le immagini di quellehanno rivelato i loro numeri di modello. Il5 avrà due ...

