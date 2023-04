Salvini vara la norma che mette all'angolo la Cina: la mossa decisiva (Di giovedì 13 aprile 2023) Prendete un calendario, di quelli appesi alle pareti e fate un circoletto rosso sul primo giorno del mese di luglio. Da lì partirà la “battaglia” da Matteo Salvini ai Paesi che non rispettano le norme ambientali e i diritti dei lavoratori. Che tradotto significa soprattutto Cina e India. Ma come farà il ministro delle Infrastrutture a mettere alle corde queste due nazioni? Semplice con una norma inserita nel codice degli appalti che inizierà ad avere efficacia a partire, appunto dal primo di luglio. Una «clausola», spiega il leader della Lega e vicepremier «sulla fornitura di materiali, secondo la quale le aziende che lavoreranno per ferrovie, strade, autostrade, porti e aeroporti, dovranno rifornirsi da Paesi che rispettino le norme ambientali e i diritti dei lavoratori. Altrimenti - spiega Salvini - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Prendete un calendario, di quelli appesi alle pareti e fate un circoletto rosso sul primo giorno del mese di luglio. Da lì partirà la “battaglia” da Matteoai Paesi che non rispettano le norme ambientali e i diritti dei lavoratori. Che tradotto significa soprattuttoe India. Ma come farà il ministro delle Infrastrutture are alle corde queste due nazioni? Semplice con unainserita nel codice degli appalti che inizierà ad avere efficacia a partire, appunto dal primo di luglio. Una «clausola», spiega il leader della Lega e vicepremier «sulla fornitura di materiali, secondo la quale le aziende che lavoreranno per ferrovie, strade, autostrade, porti e aeroporti, dovranno rifornirsi da Paesi che rispettino le norme ambientali e i diritti dei lavoratori. Altrimenti - spiega- ...

