Salvini-Meloni, l'ossessione di Formigli: "Ditemi perché?!", piagnisteo in diretta (Di giovedì 13 aprile 2023) A Piazza Pulita va in onda il piagnisteo di Corrado Formigli. Il conduttore del talk show di La7 apre la puntata con un appello a Salvini e Meloni che a suo dire avrebbero messo al bando proprio Piazza Pulita: "Nessuno degli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia accetta di venire qui. Questo è un grande problema della democrazia e chiedo al ministro Salvini e al premier di spiegare i motivi. Viglio sapere perché nemmeno i consiglieri comunali possono partecipare a questo talk". Formigli che parla di democrazia colpita da questo "rifiuto" scorda che gli esponenti di Lega e FdI sono regolarmente in tutti i programmi di Rai, Mediaset, La7 e Sky. Probabilmente è una libera scelta quella di non voler partecipare al suo programma che in passato ha riservato, per dirlo con un eufemismo, un ...

