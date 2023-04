Salute | Sciarra | ' armonizzare tutela diritti e conti pubblici con intesa Stato-Regioni' **

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "La persona e la sua salute occupano un posto centrale" nelle decisioni della Corte costituzionale e "i principi di finanza pubblica devono essere letti in armonia con ladeie il soddisfacimento dei bisogni delle persone,che non può non coinvolgere, nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, sia losia le". Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana, nella relazione sull'attività della Consulta del 2022, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Gli organi politici -ha sottolineato ancora- sono sollecitati ad aggiornare i Lea, al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori ...

È accaduto per l'ergastolo ostativo, per il carcere per i giornalisti, per il fine vita. Alla vigilia della riunione straordinaria con Mattarella ...