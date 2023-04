Salute, 48% italiani obeso o sovrappeso, primi in Europa per bimbi XL (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia oltre il 48% della popolazione è obeso (più del 10%) o in sovrappeso (circa il 38%). Numeri significativi, anche se a livello europeo il nostro è tra i Paesi con la più bassa incidenza, mentre a Malta o in Irlanda oltre il 60% della popolazione è obesa e in sovrappeso. Ma la situazione si inverte considerando l’obesità infantile: in Europa è l’Italia a registrare il numero maggiore di bambini extra-large. “Fotografare l’obesità infantile oggi per noi medici è molto importante perché un bambino obeso ha il 75-80% di probabilità di essere domani un adulto obeso. Questo porterà a un peso insostenibile per il Ssn”, sottolinea Michele Carruba, UniMi e direttore del Centro studi e ricerche sull’obesità, nel corso di un convegno organizzato sul tema oggi a Roma da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia oltre il 48% della popolazione è(più del 10%) o in(circa il 38%). Numeri significativi, anche se a livello europeo il nostro è tra i Paesi con la più bassa incidenza, mentre a Malta o in Irlanda oltre il 60% della popolazione è obesa e in. Ma la situazione si inverte considerando l’obesità infantile: inè l’Italia a registrare il numero maggiore di bambini extra-large. “Fotografare l’obesità infantile oggi per noi medici è molto importante perché un bambinoha il 75-80% di probabilità di essere domani un adulto. Questo porterà a un peso insostenibile per il Ssn”, sottolinea Michele Carruba, UniMi e direttore del Centro studi e ricerche sull’obesità, nel corso di un convegno organizzato sul tema oggi a Roma da ...

