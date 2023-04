Salta l’affare cinese ad Amburgo? Le conseguenze per Trieste

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 aprile 2023) Brutte notizie per il colossodella logistica Cosco. Il terminal container del porto di, nel nord della Germania, è stato dichiarato dalle autorità governative tedesco una “infrastruttura critica”. Ciò significa che potrebbere il già controverso accordo per l’ingresso del gruppo statalenel terminal di Tollerort con il 24,9% della società Hafen und Logistik AG (Hhla), partecipata dall’ente amministrativo della città. A ottobre il cancelliere Olaf Scholz, ex sindaco socialdemocratico di, era riuscito ad avere la meglio su diversi ministri del suo governo dando il via libera all’accordo riducendo dal 35% al 24,9% la partecipazione di Cosco togliendo la minoranza di blocco in Hhla. Il capo dell’esecutivo aveva proprio puntato sul fatto che Tollerort non era ...