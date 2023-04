Salgono a 24 i migranti morti nel naufragio in Tunisia (Di giovedì 13 aprile 2023) Altri 14 corpi stati recuperati al largo della Tunisia, portando a 24 il bilancio delle vittime del naufragio di una barca di migranti. Lo ha annunciato il portavoce della Guardia nazionale tunisina ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Altri 14 corpi stati recuperati al largo della, portando a 24 il bilancio delle vittime deldi una barca di. Lo ha annunciato il portavoce della Guardia nazionale tunisina ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_med : Salgono a 24 i migranti morti nel naufragio in Tunisia. Al largo di Sfax ritrovati altri 14 corpi dopo i 10 di ieri… - Giusepp36531994 : RT @Agenzia_Ansa: Altri 149 migranti, con quattro diversi barchini, sono stati soccorsi in area Sar italiana dalle motovedette della Capit… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Altri 149 migranti, con quattro diversi barchini, sono stati soccorsi in area Sar italiana dalle motovedette della Capit… - Gunpowe39275800 : Altri 36 migranti sbarcati a Lampedusa, in 24 ore salgono a più di mille - Massimi07355017 : RT @Agenzia_Ansa: Altri 149 migranti, con quattro diversi barchini, sono stati soccorsi in area Sar italiana dalle motovedette della Capit… -