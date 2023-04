Salerno, uomo trovato in possesso di droga: arrestato dai Carabinieri (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella serata del 12 aprile, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una persona in quanto all’esito della perquisizione veicolare è stata riscontrata nella sua disponibilità 1 kg di cocaina occultata nel pannello del portellone posteriore del veicolo condotto. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella serata del 12 aprile, idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dihanno, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una persona in quanto all’esito della perquisizione veicolare è stata riscontrata nella sua disponibilità 1 kg di cocaina occultata nel pannello del portellone posteriore del veicolo condotto. Segui ZON.IT su Google News.

