Salerno | morto 11enne | si era ustionato per alimentare il camino con l’alcool

(Di giovedì 13 aprile 2023) Da 9 giorni era ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli Ha utilizzato l’alcol peril fuoco deldi casa, causando però un ritorno di fiamma che lo ha travolto causandogli ustioni gravissime su quasi l’80% del corpo. E’questa mattina l’di Scafati () giunto 9 giorni fa in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli e da allora ricoverato in rianimazione e intubato. Il ragazzino è giunto all’ospedale napoletano martedì 4 aprile in gravissime condizioni. E’ stato immediatamente sottoposto alle prime netrosectomie per asportare il tessuto, interventi che si sono susseguiti anche nei giorni seguenti. Le ferite erano state rivestite con cute da donatore e derma sintetico e le sue condizioni sembravano essersi stabilizzate, quando questa ...

