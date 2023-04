Salernitana, Iervolino: «Vi spiego tutti i problemi del sistema calcio» (Di giovedì 13 aprile 2023) Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del ruolo dei procuratori nel sistema calcio Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. AGENTI – «Dal sistema calcio fuoriescono troppi soldi, a volte ingiustificatamente. Ho molto rispetto per gli agenti: diversi li stimo e alcuni sono diventati miei grandi amici, ma non nego che influenzano fin troppo questo mondo con le loro scelte e i loro comportamenti. In un mondo ideale anche noi presidenti dovremmo avere il diritto di sciogliere il contratto o quanto meno di chiedere una riduzione dello stipendio». PROVOCAZIONE – «Non si può continuare così altrimenti tra qualche anno si potrebbe anche fare a meno di certe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Danilo, presidente della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del ruolo dei procuratori nelDanilo, presidente della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. AGENTI – «Dalfuoriescono troppi soldi, a volte ingiustificatamente. Ho molto rispetto per gli agenti: diversi li stimo e alcuni sono diventati miei grandi amici, ma non nego che influenzano fin troppo questo mondo con le loro scelte e i loro comportamenti. In un mondo ideale anche noi presidenti dovremmo avere il diritto di sciogliere il contratto o quanto meno di chiedere una riduzione dello stipendio». PROVOCAZIONE – «Non si può continuare così altrimenti tra qualche anno si potrebbe anche fare a meno di certe ...

