Salario minimo, Sciarra: "È un problema molto serio" (Di giovedì 13 aprile 2023) Subito il Salario minimo. Cgil e Uil accelerano. E anche per la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, è ora di porre rimedio. "Quello dei salari bassi è un problema molto serio e non solo italiano. La stessa Commissione europea aveva indicato la leva salariale come leva di crescita. Non avremmo mai immaginato che si arrivasse a proporre una misura europea sul Salario minimo" ha detto la presidente della Consulta rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa. Pirro (M5S): "Vogliamo sperare che il Governo abbia letto con attenzione le parole della presidente Sciarra" "Nel sottolineare l'importanza dell'art. 36 della Costituzione – ha commentato la senatrice del M5S componente della commissione ...

