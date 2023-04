Sala mette i bastoni fra le ruote al governo: NO a Fuortes alla Scala (Di giovedì 13 aprile 2023) Per Fuortes la Scala di Milano è più lontana La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 2 Non è stata una Pasqua serena per l’ad della Rai Carlo Fuortes. Nuvoloni neri si addensano sul suo futuro ai vertici del Teatro alla Scala di Milano, dato per certo con troppo anticipo. E se la Scala dovesse insistere con il suo niet, ecco che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, cui spettano le nomine, avrebbe già pronto una degna alternativa: il San Carlo di Napoli, e lì Sangiuliano giocherebbe in casa. Ora il posto di sovrintendente appartiene a Stéphane Lissner, che già aveva occupato quella poltrona proprio alla Scala. Ma anche questa non sarà una passeggiata di salute. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, un tipo non facile al ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 13 aprile 2023) Perladi Milano è più lontana La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 2 Non è stata una Pasqua serena per l’ad della Rai Carlo. Nuvoloni neri si addensano sul suo futuro ai vertici del Teatrodi Milano, dato per certo con troppo anticipo. E se ladovesse insistere con il suo niet, ecco che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, cui spettano le nomine, avrebbe già pronto una degna alternativa: il San Carlo di Napoli, e lì Sangiuliano giocherebbe in casa. Ora il posto di sovrintendente appartiene a Stéphane Lissner, che già aveva occupato quella poltrona proprio. Ma anche questa non sarà una passeggiata di salute. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, un tipo non facile al ...

