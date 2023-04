Sala: «Inter e Milan in semifinale? Bello per la città, stressante per me!» (Di giovedì 13 aprile 2023) Giuseppe Sala a margine di un evento di presentazione di Piano City a Palazzo Marino, ha parlato della possibile semifinale di UEFA Champions League tra Inter e Milan. DERBY IN DEMIFINALE – Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riguardo il possibile derby in Champions League: «Sarebbe qualcosa di molto Bello per la città di Milano, molto stressante per me… (ride, ndr)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Giuseppea margine di un evento di presentazione di Piano City a Palazzo Marino, ha parlato della possibiledi UEFA Champions League tra. DERBY IN DEMIFINALE – Così il sindaco dio, Giuseppe, riguardo il possibile derby in Champions League: «Sarebbe qualcosa di moltoper ladio, moltoper me… (ride, ndr)».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Sala: «Inter e Milan in semifinale? Bello per la città, stressante per me!» - - Milannews24_com : #Sala: «#MilanInter in semifinale di Champions? Bello, ma…» - Salvato95551627 : RT @sportface2016: Le parole di Bepe #Sala sul possibile derby in #ChampionsLeague fra #Inter e #Milan - sportface2016 : Le parole di Bepe #Sala sul possibile derby in #ChampionsLeague fra #Inter e #Milan - sala_giu : @SandroS1915 @capuanogio Mai coniugare il tifo al campo lavorativo . #Allianz #Inter -