Sala: “Diamo a Inter e Milan 90 giorni per nuovo progetto San Siro” (Di giovedì 13 aprile 2023) Beppe Sala sulla questione stadio a San Siro A margine dell’accensione del countdown clock per i -100 giorni ai Mondiali di Scherma Milano 2023, il sindaco di Milano Beppe Sala, rispondendo a domanda precisa, è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan con l’ipotesi San Siro non ancora del tutto tramontata. “Milan e Inter hanno 90 giorni di tempo per presentare un nuovo piano economico finanziario riguardo la riqualificazione dello stadio di San Siro o per dire che non Interessa più. C’è una procedura avviata e una cosa che il Milan sa è che non è possibile ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Beppesulla questione stadio a SanA margine dell’accensione del countdown clock per i -100ai Mondiali di Schermao 2023, il sindaco dio Beppe, rispondendo a domanda precisa, è tornato a parlare deldelstadio dicon l’ipotesi Sannon ancora del tutto tramontata. “hanno 90di tempo per presentare unpiano economico finanziario riguardo la riqualificazione dello stadio di Sano per dire che nonessa più. C’è una procedura avviata e una cosa che ilsa è che non è possibile ...

