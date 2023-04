Sai perché si dice giovedì gnocchi? Ecco l’origine del noto detto (Di giovedì 13 aprile 2023) È una tradizione ma molti non sanno perchè: giovedì gnocchi! Che cosa significa? Tantissime volte abbiamo visto queste parole scritte sui cartelli appesi in ristoranti e alimentari, e in altrettante occasioni abbiamo ceduto alla tentazione, gustando piatti succulenti a base di gnocchi di patate al sugo. Per i romani è la delizia del giovedì! Il motivo di questa usanza affonda le radici nella storia moderna, precisamente nel dopoguerra. “giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa” Per capire cosa significhi il detto, dobbiamo prima riportarlo per intero; infatti il motto romano esteso recita: “giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa”. Questa usanza aveva la doppia funzione di razionare il cibo, che scarseggiava nel dopoguerra, ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 aprile 2023) È una tradizione ma molti non sanno perchè:! Che cosa significa? Tantissime volte abbiamo visto queste parole scritte sui cartelli appesi in ristoranti e alimentari, e in altrettante occasioni abbiamo ceduto alla tentazione, gustando piatti succulenti a base didi patate al sugo. Per i romani è la delizia del! Il motivo di questa usanza affonda le radici nella storia moderna, precisamente nel dopoguerra. “, venerdì pesce, sabato trippa” Per capire cosa significhi il, dobbiamo prima riportarlo per intero; infatti il motto romano esteso recita: “, venerdì pesce, sabato trippa”. Questa usanza aveva la doppia funzione di razionare il cibo, che scarseggiava nel dopoguerra, ...

