Sacchi | Milan e Napoli hanno disputato un primo tempo di livello europeo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Arrigo, ex allenatore, ha parlato a "La Gazzetta dello Sport", queste le sue dichiarazioni: "Ritmo e velocità da Champions,undie questo è ilaspetto da sottolineare perché in Serie A non siamo abituati a partite tanto intense. Bravissimo Brahim Diaz che, a mio avviso, sulla fascia destra ha trovato la collocazione ideale".

In un'intervista successiva Rangnick avrebbe spiegato i motivi della sua attrazione per il: 'Arrigoha avuto un'enorme influenza su di me, quando ero un giovane allenatore'. Quasi un ......ha commentato con queste parole la prestazione del Napoli a San Siro. Secondo l'ex allenatore del, nel secondo tempo: 'Si è vista meno brillantezza, meno ritmo nelle azioni e il Napoli ...Il, però, ha saputo resistere e ripartire. E in una di queste ripartenze ha costruito il gol del vantaggio. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando ...

Sacchi: “Milan, Diaz ha trovato la posizione giusta. L’errore del Napoli Innervosirsi” La Gazzetta dello Sport

Non puoi chiedere a City o Barcellona di snaturarsi, come non potevi farlo col Milan di Sacchi". "Il Napoli può ribaltare la situazione, al Maradona Certamente sì. Farà una gara di grande ...Arrigo Sacchi ha analizzato Milan-Napoli 1-0 sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport'. "Ritmo e velocità da Champions, Milan e Napoli hanno disputato un primo tempo di livello europeo e questo è il ...