Sacchi: «Il Napoli ha commesso l’errore di innervosirsi, ingenuo Anguissa sull’espulsione» (Di giovedì 13 aprile 2023) In un articolo pubblicato sulla Gazzetta, Sacchi ha commentato con queste parole la prestazione del Napoli a San Siro. Secondo l’ex allenatore del Milan, nel secondo tempo: “Si è vista meno brillantezza, meno ritmo nelle azioni e il Napoli ha commesso l’errore di innervosirsi. L’espulsione di Anguissa è la testimonianza lampante dell’atteggiamento dei ragazzi di Spalletti: cartellino rosso preso in modo ingenuo. E però il Milan non ha saputo sfruttare la superiorità numerica nel finale della partita. Anzi, a pensarci bene è stato il Napoli ad avere la palla buona per il pareggio e Maignan si è superato”. Per poi aggiungere: “Credo non si possa dire chi è favorito per il passaggio del turno: la sfida è ancora molto equilibrata. Al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) In un articolo pubblicato sulla Gazzetta,ha commentato con queste parole la prestazione dela San Siro. Secondo l’ex allenatore del Milan, nel secondo tempo: “Si è vista meno brillantezza, meno ritmo nelle azioni e ilhadi. L’espulsione diè la testimonianza lampante dell’atteggiamento dei ragazzi di Spalletti: cartellino rosso preso in modo. E però il Milan non ha saputo sfruttare la superiorità numerica nel finale della partita. Anzi, a pensarci bene è stato ilad avere la palla buona per il pareggio e Maignan si è superato”. Per poi aggiungere: “Credo non si possa dire chi è favorito per il passaggio del turno: la sfida è ancora molto equilibrata. Al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sacchi: «Il #Napoli ha commesso l'errore di innervosirsi, ingenuo #Anguissa sull'espulsione» Per Sacchi 'la sfida… - canerandagio201 : @giaconfe Non conosco la sua età e quindi non posso farle fare il raffronto tra il tifo odierno e quello di Napoli-… - MilanPress_it : #Sacchi commenta #MilanNapoli ???? - ManuFilippone95 : RT @RadioRossonera: 'Ritmo e velocità da Champions, è così che si deve giocare! Ingenuo #Anguissa, #Maignan si è superato. Il #Milan, però.… - mkidj : RT @RadioRossonera: 'Ritmo e velocità da Champions, è così che si deve giocare! Ingenuo #Anguissa, #Maignan si è superato. Il #Milan, però.… -