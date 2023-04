Sabaudia | Marco Gianni ucciso a colpi di fucile per motivi passionali | ?fermato un uomo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News_24it : L'imprenditore Marco Gianni, 31 anni, è la vittima dell'omicidio di Sabaudia. L'uomo è stato colpito con due colpi… -

La notizia la riporta il Messaggero. Omicidio a Sabaudia: ucciso in un vivaio a colpi di fucile, Marco Gianni aveva 31 anni Salvatore Zaffiro è attualmente ricoverato all'ospedale Umberto I - dove è ...Tragedia nel pomeriggio in provincia di Latina. Un uomo di 31 anni è stato ucciso nel pomeriggio nel vivaio in cui lavorava a Borgo San Donato, tra Pontinia e Sabaudia. La vittima, Marco Gianni, ...