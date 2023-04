Russia, Norvegia espelle 15 membri ambasciata Mosca: "Sono spie" (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ministero degli Esteri norvegese ha fatto sapere di aver dichiarato 'personae non gratae' 15 dipendenti dell'ambasciata di Mosca a Oslo, ritenuti ''agenti dell'intelligence russa''. Lo riferisce lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ministero degli Esteri norvegese ha fatto sapere di aver dichiarato 'personae non gratae' 15 dipendenti dell'dia Oslo, ritenuti ''agenti dell'intelligence russa''. Lo riferisce lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolilloLuca : Russia, Norvegia espelle 15 membri ambasciata Mosca: 'Sono spie' - fisco24_info : Russia, Norvegia espelle 15 membri ambasciata Mosca: 'Sono spie': (Adnkronos) - 'Rappresentano una minaccia alla si… - e_quintavalle : RT @e_quintavalle: #Import #energia, #Russia rimane primo fornitore ma nel 2022 perde 6 punti di quota. Come cambia la geopolitica #energia… - giorgiagennari : RT @lucianocapone: Secondo BBC Russia e Mediazona (la fonte citata dal personaggio di cui sopra), applicando un “wounded-to-killed ratio” d… - Alb_DX : @FulvioPaglia Per l'80% credono che il Gasdotto sia stato fatto saltare dalla Russia e non dalla Norvegia. -