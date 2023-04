Russia: fonti via Arenula, Nordio ha disposto ispezione su evasione Uss (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, "ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso". Lo si apprende da fonti di via Arenula. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Il ministro della giustizia, Carlo, "hanei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso". Lo si apprende dadi via

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : L'Iran tratta segretamente con Cina e Russia per acquisire perclorato di ammonio, carburante per lanci di missili s… - ParideZavoli : @_the_lobster_ @DieR23 @_Nico_Piro_ @tomasomontanari Non crederà che le notizie che giungono fino a noi siano tutte… - Mariateresa1316 : RT @HSkelsen: L'Iran tratta segretamente con Cina e Russia per acquisire perclorato di ammonio, carburante per lanci di missili sanzionato.… - Pierlui79709171 : RT @HSkelsen: L'Iran tratta segretamente con Cina e Russia per acquisire perclorato di ammonio, carburante per lanci di missili sanzionato.… - Akllen1 : @LuigiCifra @aledenicola @libdemeuropei Prima di tutto esistono anche altri paesi che vendono gas, mica solo USA e… -