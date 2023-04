(Di giovedì 13 aprile 2023) Le nuove regole bloccano l'esodo di chi vuole evitare il rischio di andare al fronte Insi vienecon unae il caso è chiuso. La Duma di Stato e il Consiglio della Federazione poche ore dopo hanno approvato in tempi record gli emendamenti alla legge sul reclutamento militareintroducendo la notifica del richiamo elettronico, bloccando immediatamente la possibilità, a chi ha solamente ricevuto la notifica nella casella, di lasciare il Paese, così come anche la possibilità, scattati 20 giorni dalla notifica senza che la persona si sia presentata agli uffici, di registrare un auto o un appartamento, aprire una impresa o chiedere un prestito. Il provvedimento introdotto dal Presidente della Commissione difesa della Duma, Andrei Kartapolov, si applicherà a tutti i cittadini richiamabili, quindi non solo per la leva o le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessio2345678 : RT @mittdolcino: CVD Che vi dicevamo? A Milano tifano Russia. Ossia North Stream a letto coi tedeschi (il Metropole diceva e dice tutto; e… - mittdolcino : CVD Che vi dicevamo? A Milano tifano Russia. Ossia North Stream a letto coi tedeschi (il Metropole diceva e dice tu… - infoitestero : Russia, basta una mail per essere arruolati: 'Non c'è più via di fuga' - infoitestero : Russia, basta una mail per essere arruolati: 'Non c'è più via di fuga' - Adnkronos : Russia, basta una mail per essere arruolati: 'Non c'è più via di fuga' . #Adnkronos -

'L'Europa assomiglia molto più all 'Africa che alla, alla Cina o agli Stati Uniti perché ci ... Nelle nuove condizioni internazionali nonpiù appartenere: occorre operare, dimostrare, ...fotovoltaico e pale eoliche nel Lazio L'ex Zarina ed ex assessore alla Transizione Ecologica, ... a fronte dei cambiamenti climatici e della guerra trae Ucraina, si è imposta di chiedere ...... autore di The Lord of the Rings: Return of the King (2003) e FromWith Love (2005). Nello ...poco per entrare nel vivo dell'azione e scoprire di più sul gameplay di Immortals of Aveum: ...

Russia, basta una mail per essere arruolati: "Non c'è più via di fuga" Adnkronos

Con la guerra in Ucraina la Russia ha avviato, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, una mobilitazione militare, seppur definita "parziale". Ma chi sono i mobilitati Quando la Russia ha ...In Russia si viene arruolati con una mail e il caso è chiuso. La Duma di Stato e il Consiglio della Federazione poche ore dopo hanno approvato in tempi record gli emendamenti alla legge sul ...